Trabalhador é levado ao hospital após ser atingido na cabeça por tábua de madeira em Brusque

Um homem foi levado ao hospital após ser atingido na cabeça por uma tábua de madeira na manhã desta quarta-feira, 5, em Brusque. O fato ocorreu na rua Guilherme Wegner, no bairro Steffen, enquanto a vítima estava no trabalho.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta das 7h40, o homem estava trabalhando quando foi atingido por uma tábua de madeira. Após isso, acabou caindo da própria altura. Ele teve um corte-contuso na cabeça e no braço direito. Além das lesões, ele relatava dores na região do tórax.

A vítima recebeu atendimento inicial de um médico da Unimed e posteriormente foi levada ao Hospital Azambuja.

