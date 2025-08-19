Trabalhador fica ferido após acidente com pallet em Guabiruba
Ele foi encaminhado ao hospital
Um trabalhador de 34 anos foi encaminhado ao hospital após um acidente com pallet no Centro de Guabiruba, nesta segunda-feira, 18. O caso aconteceu por volta das 12h20, em uma empresa localizada na rua Adolfo Schaefer. O homem sofreu ferimentos na perna esquerda.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele descarregava uma carga quando o pallet atingiu sua perna, causando inchaço, edema e escoriações. Quando a equipe chegou, o homem estava deitado no local.
Os bombeiros realizaram a limpeza dos ferimentos, imobilizaram a perna com uma tala e, em seguida, o conduziram ao hospital.
