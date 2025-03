Trabalhador fica ferido após cair de cima do teto de caminhão em Botuverá

Um homem ficou ferido após sofrer uma queda de uma altura de 3 metros enquanto amarrava a lona de um caminhão em Botuverá. O acidente ocorreu por volta das 7h50 no bairro Pedras Grandes.

Conforme o relatório do Corpo de Bombeiros, ao chegarem no local, os socorristas encontraram a vítima, de 58 anos, que trabalhava em uma madeireira, deitada. Ela relatou que estava sobre o teto do caminhão amarrando a lona sobre a carga, quando acabou escorregando e caindo do veículo.

O homem sofreu ferimentos no rosto, cotovelo e uma contusão na região do fêmur direito. A vítima foi atendida pelos bombeiros, que o conduziram para o Hospital Azambuja.

Leia também:

1. Pessoas em situação de rua são abordadas em operação da Prefeitura de Brusque

2. VÍDEO – Loja de calçados afetada por chuva em Brusque realiza outlet com desconto de 80% em peças atingidas

3. Trânsito em Brusque bate recorde de acidentes em 2024, mas registra queda nos óbitos

4. Artista de Brusque ganha destaque em shopping renomado com suas obras

5. FIP Baby: maior feira de produtos infantis e para gestantes de Santa Catarina acontece em Brusque

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: