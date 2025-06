Trabalhador fica gravemente ferido após cair de prédio durante reforma em Itapema

Um trabalhador ficou gravemente ferido após cair de uma altura de aproximadamente 15 metros de altura em um prédio em construção em Itapema. O fato ocorreu na tarde desta quarta-feira, 4, na avenida Nereu Ramos, na esquina com a rua 232.

Conforme o Corpo de Bombeiros, ao chegarem no local, a equipe confirmou a natureza da ocorrência. O homem estava suspenso em uma cadeira de pintura presa por cordas quando sofreu a queda.

Na avaliação inicial, o paciente apresentava múltiplos traumas, com suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE) grave e possível quadro de pneumotórax. Por conta da gravidade, foi realizado o protocolo de atendimento pré-hospitalar, com imobilização e transporte para o interior do ASU, onde recebeu suporte inicial pela equipe básica do Samu.

Com a chegada da equipe avançada do Samu, o paciente foi entubado e transferido para a viatura do socorro, sendo então encaminhado ao Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí.

A Polícia Militar e Guarda Municipal também auxiliaram na ocorrência.

