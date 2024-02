Trabalhador morre após cair de obra em prédio de Balneário Camboriú

Um trabalhador de 56 anos morreu após cair de uma altura de 18 metros em Balneário Camboriú na tarde da terça-feira, 6. O caso aconteceu por volta das 18h.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada por uma testemunha que viu o homem cair da obra de um prédio.

Quando os policiais chegaram ao local, o Samu já estava em procedimento de reanimação. Os socorristas tentaram reanimá-lo por aproximadamente uma hora.

“As informações preliminares davam conta que a vítima se encontrava no andar de lazer do residencial. Ele se desequilibrou e, por estar sem o cinto de segurança, caiu de uma altura aproximada de 18 metros. O primeiro ponto de impacto foi em uma marquise e, subsequentemente no chão”, diz o relatório.

A Polícia Científica foi acionada e esteve no local. Não foram divulgadas mais informações.

