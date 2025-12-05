Trabalhador morre após escorregar e cair do terceiro andar de edifício no Centro-Oeste de SC
Ele realizava um serviço de limpeza no momento da queda
Na manhã desta sexta-feira, 5, por volta das 9h, um trabalhador de 37 anos morreu após escorregar e cair do terceiro andar de um edifício no município Campos Novos, no Centro-Oeste de Santa Catarina.
Segundo informações da Organização de Bombeiro Militar (OBM), ele estava realizando um serviço de limpeza no momento da queda. A ocorrência também contou com atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A vítima foi identificada como Ademir Fernandes, e segundo relatório, ele sofreu traumatismo cranioencefálico em decorrência da queda e veio a falecer no local.
O acidente aconteceu mais precisamente na rua Coronel Farrapos, no Centro do município, e a cena foi isolada e ficou aos cuidados da Polícia Militar da cidade.
