Trabalhador morre após queda durante instalação de tela de proteção em Chapecó

Um trabalhador de 23 anos morreu na tarde de quarta-feira, 26, ao cair do quarto andar de um edifício no bairro Paraíso, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. A vítima foi identificada como Alexsandro Branco.

Segundo relatos colhidos no local, o jovem realizava a instalação de uma tela de proteção e utilizou cinto de segurança durante a maior parte do trabalho.

Moradores informaram que ele retirou o equipamento para concluir a atividade, subiu em uma escada na sacada e, ao perder o equilíbrio, acabou caindo.

A morte foi constatada ainda no local. O Corpo de Bombeiros não chegou a ser acionado, e a perícia ficou sob responsabilidade da Polícia Científica.

A Polícia Civil abriu investigação para apurar eventuais falhas no uso dos equipamentos de segurança e as circunstâncias do acidente.

Assista agora mesmo!

Relembre a história do parque criado para celebrar os 100 anos de Brusque:

