Trabalhador morre após sofrer queda de 15 metros de altura em Itajaí

Um homem morreu após cair de uma altura de aproximadamente 15 metros em uma obra na manhã desta segunda-feira, 6, em Itajaí. O acidente aconteceu por volta das 10h34, no bairro Canhanduba.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o trabalhador foi encontrado em decúbito dorsal sobre duas pilhas de tramas de ferro. Ele usava cinto de segurança com dois talabartes fixados, mas não havia indícios de acionamento do sistema antiqueda.

A vítima foi encontrada consciente no momento do resgate, apresentando lacerações faciais, suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE), fraturas expostas nos dois braços e grande perda de sangue.

As equipes realizaram os primeiros atendimentos no local, com imobilização e oxigenoterapia, iniciando o transporte até o hospital. Durante o deslocamento, a ambulância dos bombeiros encontrou uma unidade do Samu, que assumiu o atendimento com suporte avançado de vida.

Em seguida, o médico do Samu constatou a morte da vítima ainda durante o percurso. A Polícia Militar foi acionada para preservar a área e realizar os procedimentos legais.

