Trabalhador morre soterrado após queda de muro em Bombinhas

Um homem morreu soterrado neste sábado, 11, enquanto realizava uma obra em Bombinhas, no Litoral catarinense. O trabalhador atuava, com outros colegas, na abertura de uma vala no bairro Sertãozinho. Um muro que estava inclinado perto da vala caiu sobre quatro trabalhadores. Três deles conseguiram se salvar.

Até o fechamento da matéria, a vítima não havia sido identificada. Os bombeiros foram acionados por volta das 15h. A obra era de instalação de sistema pluvial de 2,5 metros de profundidade e 80 centímetros de largura. Conforme os bombeiros, o muro caiu com o peso das pedras do terreno ao lado.

Antes da constatação da morte, os bombeiros tentaram se comunicar com a vítima. No entanto, o local em que o trabalhador estava preso foi iluminado com uma lanterna e foi identificado que ele havia falecido. Assim, os trabalhos de retirada do corpo foram iniciados.

Relato de testemunha

Policiais do 31º Batalhão de Polícia Militar, de Itapema, atuaram no local e conversaram com o patrão da vítima e com a companheira. Uma testemunha informou que tratava-se de um grupo de sete homens trabalhando no espaço.

Em determinado momento, a vítima havia saído do local da obra para buscar uma garrafa de água. Ao retornar, conforme o relato da testemunha, o homem se abaixou para colocar a garrafa no chão, momento da queda do muro.

Feridos são atendidos

Os outros três homens também atingidos pelo muro conseguiram sair debaixo dos escombros por conta própria. Eles foram avaliados no local. Um deles apresentava suspeita de lesão na clavícula e foi conduzido pelo Corpo de Bombeiros a atendimento médico. Os demais foram liberados para seguir à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

