Trabalhador sofre mal súbito, bate a cabeça e tem suspeita de traumatismo craniano, em Brusque

Homem foi levado inconsciente ao hospital

Trabalhador sofre mal súbito, bate a cabeça e tem suspeita de traumatismo craniano, em Brusque

Homem foi levado inconsciente ao hospital

Comente

Um trabalhador de 36 anos sofreu uma queda e bateu a cabeça no chão em uma empresa no bairro Rio Branco, em Brusque, nesta quinta-feira, 8.

Ele teve suspeita de traumatismo craniano. O Corpo de Bombeiros levou o homem inconsciente ao hospital, mas ele já acordou e está consciente.

Mal súbito

A reportagem de O Município apurou que o homem relatou dores na cabeça durante a manhã, e um colega se ofereceu para levá-lo ao médico.

Porém, após o café da manhã na empresa, o trabalhador relatou que havia melhorado.

Mais tarde, enquanto estava no corredor, se abaixou e caiu no chão. O entendimento é que houve um mal súbito.

Colaboração: Hérika Smaniotto

Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo