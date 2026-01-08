Trabalhador sofre mal súbito, bate a cabeça e tem suspeita de traumatismo craniano, em Brusque
Homem foi levado inconsciente ao hospital
Homem foi levado inconsciente ao hospital
Um trabalhador de 36 anos sofreu uma queda e bateu a cabeça no chão em uma empresa no bairro Rio Branco, em Brusque, nesta quinta-feira, 8.
Ele teve suspeita de traumatismo craniano. O Corpo de Bombeiros levou o homem inconsciente ao hospital, mas ele já acordou e está consciente.
A reportagem de O Município apurou que o homem relatou dores na cabeça durante a manhã, e um colega se ofereceu para levá-lo ao médico.
Porém, após o café da manhã na empresa, o trabalhador relatou que havia melhorado.
Mais tarde, enquanto estava no corredor, se abaixou e caiu no chão. O entendimento é que houve um mal súbito.
Colaboração: Hérika Smaniotto
Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora: