Trabalhador sofre queda de andaime em Botuverá

Um homem de 53 anos teve ferimentos após cair de um andaime enquanto trabalhava, em Botuverá. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira, 14, na rua Paulo Ozimosky, no Centro.

A vítima apresentava suspeita de fratura no tornozelo. O atendimento pelo Corpo de Bombeiros ocorreu próximo ao quartel, já que o trabalhador foi levado ao local em um veículo.

Depois, os bombeiros foram ao local do acidente. Havia uma segunda vítima, um homem de 50 anos. Ele estava com cortes no supercílio e na perna. Não foram divulgadas informações sobre como a segunda vítima sofreu ferimentos.

Os dois homens foram encaminhados ao hospital para avaliação médica.

Assista agora mesmo!

Com história de superação, Celebration Beat foi casa de duplas sertanejas: