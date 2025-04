Trabalhadores da construção civil e mobiliário de Brusque negociam reajuste salarial de 10%

A categoria da construção civil e mobiliário de Brusque e região deu início, na segunda-feira, 31, às negociações coletivas para o período 2025-2026. A assembleia foi realizada no auditório do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Brusque (Sintricomb) e contou com grande participação dos trabalhadores.

Diante de um auditório lotado, a principal reivindicação apresentada foi o reajuste de 10% em todas as cláusulas econômicas, incluindo a salarial.

A proposta reflete as preocupações da categoria com a manutenção do poder de compra e a valorização salarial diante da inflação e do aumento do custo de vida, ponderou na oportunidade o presidente da entidade, Izaias Otaviano.

Ele destacou a importância de apresentar propostas realistas para que haja avanços nas negociações. “Não adianta trazer um pedido que esteja fora da realidade. Precisamos negociar dentro das possibilidades para garantir conquistas efetivas”, afirma.

A direção do sindicato também ressaltou as conquistas já alcançadas ao longo dos anos por meio das negociações coletivas. Benefícios como o prêmio de frequência, subsídio para cônjuge e seguro de vida foram destacados como avanços importantes para os trabalhadores.

Além disso, a entidade relembrou a conquista da liberação do aviso prévio sem desconto para aqueles que conseguirem um novo emprego, um direito que vai além das previsões da legislação trabalhista vigente.

Agora, o sindicato laboral vai entregar a pauta de reivindicações ao sindicato patronal, Sinduscon. A partir daí, comissões de negociação das duas entidades discutem acerca dos pedidos enviados pelos empregados. A data base, quando a negociação precisa estar encerrada, é 1° de maio.

