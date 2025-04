Trabalhadores do Sintrafite negociam reajuste salarial de 15% em Brusque

Altair Stofela, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Fiação e Tecelagem de Brusque, Guabiruba, Botuverá e Nova Trento (Sintrafite), entregou, oficialmente, já no dia 26 de março, o rol de reivindicações da Campanha Salarial 2025 ao sindicato patronal, marcando o início das negociações coletivas. A pauta, aprovada em assembleia com os trabalhadores no dia 16 de março, apresenta demandas essenciais para a categoria, destacando-se o reajuste salarial de 15% e um piso inicial de R$ 2.500,00, atualmente fixado em R$ 2.020,00.

Além dessas, a proposta contém mais 50 cláusulas que visam melhorar as condições de trabalho e garantir mais direitos aos trabalhadores.

Entre as principais reivindicações estão a participação nos lucros e resultados, o aumento do adicional noturno de 20% para 25%, a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais sem redução salarial, a concessão de estabilidade de três meses após retorno de doença e de 30 dias após o retorno de férias, a redução do tempo de pré-aposentadoria para cinco anos de empresa, a ampliação da licença-paternidade de 5 para 20 dias, a implementação de uma cesta básica no valor de R$ 280,00, a extensão da licença-maternidade para seis meses, a complementação salarial para trabalhadores afastados pelo INSS e a participação do sindicato nas eleições da CIPA.

Com o tema “Sem trabalhador, não há produção. É hora de reajuste justo!”, a campanha deste ano reforça a importância da valorização dos trabalhadores e trabalhadoras. O presidente do Sintrafite destaca que a alta rotatividade no setor é reflexo dos baixos salários e da falta de reconhecimento.

“O empregador pede que o trabalhador se esforce ao máximo, garanta a produção, as empresas crescem a cada ano, mas não vemos essa valorização na hora de aumentar salários e benefícios. Falta valorização real na folha de pagamento”, afirma Altair.

Stofela enfatiza que os trabalhadores se dedicam diariamente e merecem ser reconhecidos. “Não é justo que o trabalhador se esforce cada vez mais, muitas vezes fazendo hora extra, dedicando tempo à empresa ao invés de ao seu descanso e lazer com a família, e não seja valorizado por isso”, critica. Segundo ele, a insatisfação tem levado muitos a trocar de emprego ou até mesmo de setor em busca de melhores condições.

O presidente também convoca os trabalhadores a se engajarem na campanha e a se unirem ao sindicato nas reivindicações.

“Precisamos da participação da categoria. Agora é o momento do trabalhador vir para o sindicato, se unir e se fortalecer, para que possamos ter essa força na mesa de negociação”, reforça.

“A data-base da categoria é o mês de maio, e o Sintrafite reforça a expectativa por uma negociação justa com o sindicato patronal, em benefício de milhares de trabalhadores e trabalhadoras que, diariamente, garantem a produção nas indústrias de Brusque e região”, diz o sindicato em nota.

