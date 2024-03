Trabalhadores ficam pendurados no 15º andar de prédio em Itapema

Dois trabalhadores ficaram pendurados em um prédio no bairro Morretes, em Itapema, na manhã desta quinta-feira, 14. O caso aconteceu por volta das 8h.

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou no local os dois trabalhadores já estavam em um local seguro.

Segundo relatos, eles estavam no andaime tipo “Jaú”, que ficava suspenso no 15º andar, quando o cabo de aço de um dos lados do equipamento se soltou, fazendo com que eles ficassem pendurados.

Em seguida, eles foram puxados para dentro da janela do 14º andar por outros trabalhadores. Eles negaram atendimento hospitalar.

Um dos homens apresentava escoriações no braço. Não foram divulgadas mais informações.

