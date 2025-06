Trabalhadores têxteis de Brusque aprovam reajuste salarial e demais benefícios; confira novos valores

Quase 500 trabalhadores e trabalhadoras da indústria têxtil participaram, na manhã do domingo, 1º de junho, da assembleia geral da Campanha Salarial 2025/2026, realizada no auditório do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Fiação e Tecelagem de Brusque, Guabiruba, Botuverá e Nova Trento (Sintrafite). Após intensas rodadas de negociação, a categoria avaliou e aprovou, por maioria dos votos, a contraproposta apresentada pelo sindicato patronal, garantindo avanços e a manutenção de direitos importantes na Convenção Coletiva de Trabalho.

O presidente do Sintrafite, Altair Stofela, conduziu a assembleia e destacou que o processo foi democrático, transparente e de ampla participação.

“Tivemos muitas opiniões diferentes, e isso faz parte. É assim que funciona uma entidade sindical séria, que escuta a categoria. Tivemos votos contrários, que respeitamos, mas a maioria entendeu que, neste momento, essa proposta era viável”, avaliou.

As conquistas da negociação

Apesar de não atingir integralmente o índice reivindicado pela categoria, a proposta aprovada representa ganhos importantes, tanto no reajuste dos pisos quanto na manutenção e ampliação de cláusulas sociais.

Além disso, todas as demais cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho foram integralmente renovadas, garantindo segurança jurídica e estabilidade para trabalhadores e empregadores. Entre os principais avanços estão:

• Piso salarial inicial de R$ 2.200,00, com aumento real de 8,91%;

• Piso após 120 dias de trabalho de R$ 2.300,00, com reajuste de 13,86%;

• Reajuste de 7% nos salários acima dos pisos, sendo 1,68% de aumento real acima da inflação;

• Manutenção da cláusula da taxa assistencial, agora ajustada para R$ 8,00 por empregado;

• Benefício de 16 horas anuais para mães com filhos menores de 6 anos, que podem ser utilizadas para acompanhamento em consultas e procedimentos de saúde;

• Aviso prévio de cinco dias em caso de pedido de demissão por parte do trabalhador, desde que a empresa não opte pela dispensa do cumprimento.

O presidente do Sintrafite reforçou que essas conquistas são resultado direto da mobilização da categoria e da atuação firme do sindicato.

“Nós sempre buscamos mais, claro. Nossa contraproposta era diferente, queríamos um índice melhor, mas essa foi a proposta que o patronal manteve nesta última semana. Dentro do cenário que se apresentou, a categoria avaliou e entendeu que esse é um avanço possível neste momento”, explicou.

Stofela também esclareceu que, embora algumas empresas tenham aplicado apenas o INPC (5,32%) no pagamento de maio — conforme comunicado do sindicato patronal —, o próprio documento garante que, com o fechamento da Convenção, as diferenças salariais serão pagas retroativamente.

“Isso significa que ninguém vai perder nada. O que for de diferença, as empresas são obrigadas a acertar de forma retroativa”, garantiu.

A importância da participação

Além dos números, a assembleia marcou um momento de fortalecimento da categoria e do próprio sindicato.

“Fazia tempo que não víamos tanta gente no sindicato, especialmente em um domingo. Isso mostra que os trabalhadores estão entendendo que a luta é de todos. Sindicato sozinho não faz milagre. Sindicato forte é aquele que tem o trabalhador junto, participando, opinando, decidindo”, destacou o presidente.

Ao encerrar, Stofela agradeceu a presença massiva dos trabalhadores e reforçou que o sindicato segue atento e atuante, não apenas na campanha salarial, mas na defesa diária dos direitos da categoria.

