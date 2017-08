Trabalho da Secretaria de Obras é elogiado por vereadores

A sessão da Câmara de Vereadores de Brusque realizada na noite de ontem foi marcada por muitos elogios – da situação e oposição – ao trabalho realizado pela Prefeitura de Brusque, principalmente a Secretaria de Obras. Grande parte dos vereadores inscritos para se pronunciar na tribuna usou o seu tempo para agradecer a realização de obras e reparos em diversas ruas, solicitadas anteriormente por meio das indicações.

O vereador Marcos Deichmann (PEN), que faz parte do bloco de oposição, agradeceu o trabalho realizado na rua Luiz Machado, mais conhecido como Beco Machado, no Azambuja, que há bastante tempo era reivindicado pelos moradores e foi concluído nas últimas semanas. Ele destaca que assim como tem o dever de cobrar da prefeitura quando o trabalho não é realizado, também é sua função reconhecer e agradecer quando as reivindicações são atendidas, independente se faz parte ou não do governo.

O líder da oposição, Sebastião Lima (PSDB), destacou a postura dos vereadores que compõem o grupo. “Este é o trabalho que a nossa oposição quer fazer. Não faremos oposição burra. Queremos trabalhar junto com o governo para o crescimento da cidade. Quando temos que criticar, será feito, mas também não deixaremos de elogiar quando necessário”.

O vereador Rogério dos Santos (PSD) também usou seu tempo para elogiar a gestão de Jonas Paegle. Primeiro, na questão do transporte universitário, já que a prefeitura decidiu conceder o transporte gratuito para todos os estudantes das faculdades de Itajaí, Balneário Camboriú e Blumenau, gratuitamente, até o fim do ano. “O governo mostrou sensibilidade em uma questão tão importante”, diz.

Ele também elogiou o trabalho que vem sendo realizado pelo secretário de Obras, Ricardo de Souza. “Apesar de não ter formação na área, o Ricardo está fazendo um excelente trabalho. Vemos que o trabalho está sendo feito e não só no Centro. Diferentes de outras gestões, os bairros estão sendo bem atendidos”.

Em seu último dia como vereador, já que na próxima semana Cleiton Bittelbrun (PRP) reassume sua cadeira, Valdir Hinselmann (PRP), também usou parte de seu tempo para agradecer às obras realizadas, principalmente, no bairro Dom Joaquim.