O fim de semana que se aproxima reserva muitas atrações em Brusque, e uma delas é a já tradicional festa em honra a São Luís Gonzaga, promovida pela paróquia que leva o nome do padroeiro — carinhosamente conhecida como a Igreja Matriz.

A celebração, que reúne a comunidade com espírito de fé e fraternidade, promete movimentar as dependências do salão paroquial com uma programação especial.

E, para que tudo isso aconteça da melhor forma possível, está sendo criada uma estrutura robusta, pensada para acolher a todos com conforto e segurança.

União em Brusque

Mas antes de o público ocupar as mesas decoradas com esmero e saborear os pratos típicos, há uma corrente de dedicação que acontece longe dos holofotes.

São dezenas de voluntários que, movidos pela fé, se reúnem nos bastidores para garantir que cada detalhe esteja perfeito.

Na cozinha, o cheiro dos temperos já anuncia a festa. As mãos experientes das cozinheiras preparam com carinho os ingredientes do cachorro-quente e do tradicional pirão com linguiça, numa verdadeira força-tarefa silenciosa e cheia de significado.

As cenas protagonizadas nas dependências da paróquia revelam o comprometimento de quem se doa sem esperar nada em troca — apenas a satisfação de colaborar com a igreja e fortalecer os laços da comunidade.

Entre risos e panelas, entre mesas sendo montadas e enfeites sendo ajustados, reina, pois, um clima de harmonia que dá o tom da festa.

Brusque sob tempo seco

Apesar de esta sexta-feira, 20, ter começado sob uma condição climática instável, o sol deu as caras no período da tarde.

Inclusive, a previsão aponta para um fim de semana com tempo predominantemente seco — cenário ideal para a celebração acontecer com alegria e tranquilidade.

Agenda do fim de semana

A programação inicia já nesta sexta-feira, com venda de churrasco e cachorro-quente no salão paroquial.

No sábado, 21, o cardápio traz novamente o churrasco, acompanhado de pirão com linguiça. E no domingo, 22, além do tradicional churrasco, será servido o prato típico do evento.

O ponto alto da festa será a missa solene dos festeiros, celebrada às 9h, pelo pároco padre Helio Feuser, que então conduzirá a celebração com bênçãos especiais antes do almoço.

Brusque em movimento

