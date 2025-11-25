Trabalhos de roçada têm início nesta semana por diversos bairros de Brusque; saiba quais

Começou nesta terça-feira, 25, um mutirão de roçada em diferentes bairros de Brusque. Com a chegada do período mais quente do ano, quando o mato cresce com maior rapidez, as equipes passaram a intensificar a manutenção em áreas públicas.

Os trabalhos ocorreram em pontos como a rua Alberto Muller, na Limeira; rua Pedro Fantoni, no Bateas; Avenida Beira Rio, em Dom Joaquim; rua Irineu Schmitz, em Águas Claras; além das ruas Gilberto Hassmann, Beija-Flor, Araras e Faizão, no Rio Branco.

A ação reuniu 13 servidores e utilizou uma caminhonete e uma Kombi. O secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, afirma que o volume de intervenções tende a aumentar nesta época.

Ele explicou que “com os períodos mais quentes se aproximando, a vegetação tende a crescer mais rápido”. Por isso, disse ele, o trabalho é reforçado para atender todos os bairros com maior rapidez.

O diretor de paisagismo da pasta, José Ademar Hebile, destacou que “a manutenção constante é fundamental para garantir segurança, boa aparência e preservação das áreas urbanas”.

Segundo a secretaria, o cronograma de roçadas deve seguir em ritmo acelerado ao longo das próximas semanas.

