Rezava a tradição regional, e não se sabe exatamente o porquê, que quinta-feira era o dia de “o homem sair para beber”. O costume, hoje em dia já ultrapassado diante de um mundo moderno, deu origem a três pubs em Guabiruba.

Assim como os “pubs originais” britânicos, o Gurmàn Selective Pub, o M’s Gourmet Pub e o Schweigert Bier Pub têm foco na cerveja e na comida de bar. Com uma tradição cervejeira de dar inveja a grandes cidades, Guabiruba já desenvolveu um público que anseia pela boa bebida, que vai além da simples cerveja pilsen.

A coisa evoluiu naturalmente para um pub, com foco na cerveja

Em comum, os três pub têm a sua origem: os proprietários eram pessoas que faziam cerveja artesanalmente. Para aproveitar a oportunidade, juntavam amigos para “tomar uma gelada e bater um papo”. Aquilo que era um passatempo tornou-se coisa séria e hoje, dois deles já funcionam para atendimento ao público, o outro inaugurará em breve.

Ainda que tenham deixado de ser essencialmente artesanais, os três estabelecimentos mantêm como missão principal a boa conversa e a descontração entre a comunidade.

Degustação ao profissionalismo

O Gurmàn é o mais conhecido entre eles. O ambiente foi pensado com cuidado para garantir o estilo de pub.

O proprietário Cledson Kormann entrou em contato com o mundo cervejeiro em casa. Assim como tantos outros guabirubenses, ele tinha como hobby fazer a própria bebida.

“Comecei fazendo cerveja caseira, artesanal. Depois de um tempo, passei a lecionar cursos de produção de cervejas. Aí fizemos um lugar aqui, bem pequeno, para degustá-las”, conta Kormann.

Quando fez o primeiro espaço, no mesmo endereço, na rua dos Imigrantes, logo na entrada da cidade, Kormann já assessorava algumas cervejarias e amigos na fabricação da cerveja. Assim como os outros, ele faz parte de uma geração de cervejeiros que nasceu nos últimos sete anos.

“A coisa evoluiu naturalmente para um pub, com foco na cerveja”, diz Kormann. O bate-papo e a boa bebida começaram a atrair cada vez mais pessoas, e o pub passou, inclusive, por reformas e ampliações desde que iniciou suas atividades, em 2015.

O horário de atendimento é diferenciado: quintas-feiras à noite e sábados durante o dia. O motivo não podia ser outro: quinta foi escolhida por ser um dia no qual tradicionalmente os homens saíam com amigos.

Hoje em dia, o público é composto tanto por homens quanto por mulheres. Kormann conta que às quintas, geralmente, a clientela é mais masculina, enquanto que no sábado há muitos casais e até mesmo famílias.

A comida é escolhida para harmonizar com um dos sete estilos de cervejas – servidas na pressão (chope). Atualmente, o Gurmàn não produz mais a bebida no mesmo espaço, mas, segundo Kormann, há um forte controle para que a receita seja seguida à risca.

Hobby que virou negócio

Na rua dos Imigrantes, pertinho do portal de entrada da cidade, há o M’s Gourmet Pub. O estabelecimento nasceu em 2016 graças ao hobby dos irmãos Maicon e Márcio Cruz de fazer cerveja caseira e chamar os amigos para boas conversas.

Os nossos pratos são gourmet, mas diferenciados, para um público que gosta de consumir uma cerveja e uma culinária de boteco

O passatempo dos irmãos de fazer a própria cerveja foi ganhando envergadura. Os amigos e familiares já sabiam do hobby e os procuravam. Foi aí que veio a ideia de criar um pub.

O espaço para festas já existia, pois o terreno é relativamente grande. O que precisou foi da força de vontade dos dois. Não demorou para que o M’s começasse a funcionar. O horário de funcionamento? Somente quintas-feiras.

No início, era fechado ao público masculino, mas hoje é frequentado também por mulheres. A clientela mudou, mas a essência de tratar todos como amigos e manter um “clima caseiro” ainda permanece e é cultivado.

Atualmente, o M’S não produz mais a própria cerveja, mas compra da Kiezen Ruw, também de Guabiruba. “Os nossos pratos são gourmet, mas diferenciados, para um público que gosta de consumir uma cerveja e uma culinária de boteco”, afirma Maicon.

Caldeirão de sabores

O Schweigert Bier Pub, localizado no Aymoré, abrirá ao público somente em setembro. No entanto, o espaço está praticamente pronto. O proprietário Hilário Schweigert recebe, por enquanto, apenas amigos para tomar cerveja e conversar.

Apareceu o festival de cerveja em Guabiruba há alguns anos. Fiquei interessado. Eu faço limãozinho, cachaça e guaco, por que não fazer cerveja?

A história do futuro pub teve início há uma década. Foi quando começou a fazer licor de guaco e limãozinho, cachaça tradicional na região. “Era a bebida dos meus avós. Eles iam para a roça buscar trato e quando chegavam em casa molhados, minha vó fazia esse limãozinho caseiro, para não ter hipotermia”, conta.

Schweigert chamava os amigos quando fazia a bebida. Juntos, faziam um mutirão para espremer a fruta e fazer a cachaça. Depois, a conversa e a cerveja rolavam por horas. Afeito às tradições familiares, o guabirubense se interessou, também, pela produção cervejeira.

“Apareceu o festival de cerveja em Guabiruba há alguns anos. Fiquei interessado. Eu faço limãozinho, cachaça e guaco, por que não fazer cerveja?”, conta o produtor de bebidas, que se inscreveu e fez um curso online para aprender o ofício.

“Elaboro todas as minhas receitas. Minha pilsen é diferente de todas as outras. Mas o meu carro-chefe é uma que faço com baunilha. Por que baunilha? Porque ela tem um aroma bom, é anti-inflamatória, botamos coisas boas na cerveja”, conta.

Schweigert gosta de inovar nas suas receitas e nem sempre segue a Lei da Pureza Alemã de 1516. “Tem gente que diz que sou o bruxo do caldeirão”, comenta, em tom de brincadeira. Rapidamente, ele trocou a panela de 20 litros por uma de 150. Os amigos também embarcaram na ideia e os encontros para fazer a bebida – e tomar, é claro – tornaram-se semanais ou até bissemanais.

Ele passou a receber solicitações de gente que também queria participar dos encontros. “Eu já tinha um quiosque, fazia uma carne e chamava o pessoal. Mas sempre tinha aquele que falava que não tinha convidado. Então, me deu a vontade de abraçar mais gente que também gosta desse tipo de bebida”.

A construção do pub está na fase final, assim como a legalização. A previsão é que em setembro ele passe a atender o público. A ideia é que abra de terça a domingo, mas as quintas devem ficar reservadas para os homens.