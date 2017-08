Tradição polonesa em Brusque é celebrada em evento cultural

Na data em que é comemorado o Dia Municipal da Imigração Polonesa em Brusque, aconteceu na noite desta sexta-feira, 25, o 11º Evento Cultural Polonês. Uma missa celebrada em dois idiomas no Santuário de Azambuja, além da degustação de vodka – tradicional bebida do país, jantar típico, apresentações musicais e baile dançante na Sociedade Beneficente de Brusque, embalaram a festividade.

Cerca de 600 convidados do município, Criciúma, São Bento do Sul, de Curitiba (PR) – onde há o Consulado Geral da República da Polônia-,e de outras cidades, prestigiaram o evento. O ponto alto da noite foram as apresentações do Krak Trio da Cracóvia – formada por três músicos experientes, com longa carreira na Polônia, inclusive com passagens em orquestras internacionais.

O Krak Trio se apresentou durante a degustação da vodka e também durante a missa, que foi celebrada em português e polonês, sendo que os cantos litúrgicos foram todos entoados na língua polonesa.

Como de costume, em todas as edições são trazidas uma nova marca diferente de vodka para o público experimentar. Neste ano foi a Sobieski – destilada apenas quatro vezes, de modo a manter suas características intactas. A bebida possui teor alcoólico de 40% e é a vodka internacional de maior crescimento em vendas no mundo da atualidade.

“Todos os anos escolhemos uma marca para que os convidados possam conhecer. A Sobieski é uma das melhores vodkas produzidas na Polônia”, diz o presidente da Fundação José Walendowsky – entidade que realiza o evento -, João Paulo Walendowsky.

Ele afirma, que assim como a cachaça é para o brasileiro, a vodka é para o polonês. “É uma questão cultural importante. Com vodka brindamos todas as ocasiões, antes e depois de cada evento, de cada solenidade”, explica.

Os tradicionais pratos da cozinha polonesa também não passaram despercebidos no evento. Ao som do grupo Die Lustigen Musikanten, de Pomerode, os convidados apreciaram o Pierogi ( semelhante ao tortei), porém, recheado com ricota; a Kiska ( espécie de morcilha com arroz); bigos polônes (com bacon, pernil, presunto defumado, linguiça calabresa, cogumelo), além de sopas e de outros aperitivos de entrada.

“Todas as atividades da noite são para confraternizarmos e celebrarmos a nossa imigração”, destaca Walendowsky.

Marco em 2018

No próximo ano dois acontecimentos importantes marcam a história do povo polonês. Em 2018 são comemorados os 100 anos da recuperação da independência da Polônia e os 150 anos que o primeiro grupo de colonos poloneses veio em direção ao município de Brusque.

Por isso, o Consulado Geral da República da Polônia em Curitiba pretende fazer eventos paralelos à 12ª edição do Evento Cultural Polonês, em Brusque. A programação será planejada no decorrer do ano.