Tradicional Café com Bingo da Apae de Guabiruba acontece neste sábado

Acontece neste sábado, 7, mais uma edição do tradicional Café com Bingo da Apae de Guabiruba. O evento começa a partir das 13h, na sede da entidade, rua Paulo Kormann, 460, no Centro.

O valor do cartão adulto é de R$ 38, já o infantil R$ 19 (de 6 a 12 anos). A cartela para o bingo será vendida por R$ 2. No evento, não serão aceitos pagamentos via cartão e Pix.

