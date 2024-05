Tradicional Desfile das Costureiras chega a sua 11ª edição; confira data

Foi realizado na manhã desta terça-feira, 14, o lançamento da 11° edição do Desfile das Costureiras e dos Costureiros em Brusque. O tradicional evento homenageia as costureiras e os costureiros da região. O desfile será realizado no dia 24 de maio, um dia antes do Dia da Costureira e do Costureiro, às 19h, no Z Nobless, localizado na rodovia Antônio Heil, em Brusque. São esperadas mais de 400 pessoas no evento.

O desfile é promovido pelo Sindicato Patronal do Vestuário de Brusque e região (Sindivest), Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário, Bordados, Couro, Calçados e Similares de Brusque e Guabiruba (Sintrivest), Senai, Senac, pelo curso de Design de Moda da Unifebe e pela Associação de Micro e Pequenas Empresas (Ampebr).

Cerca de 76 costureiras e costureiros devem passar pela passarela. “É um dia muito marcante na vida dos costureiros e costureiras que pisam na passarela. Imaginar sair de trás das máquinas de costura, onde se fica um dia inteiro e, em determinado momento, sair de trás da máquina e desfilar, com todos os holofotes voltados para si, sem dúvidas é muito marcante”, menciona a presidente do Sintrivest, Marli Leandro.

A 11ª edição do desfile traz o tema “Ilumine-se: você nasceu para brilhar”, que tem o intuito de elevar a autoestima dos profissionais da costura, assim como trazer a positividade, grandeza e também fazer com que eles se sintam iluminados. Conforme o tema, a coordenadora educacional do Senac, Sandra Ponchielli Tavares, adianta que podem ser esperados figurinos com bastante brilho e glamour para as passarelas.

Por conta do local com espaço limitado, esta edição não será aberta para o público em geral. Os envolvidos receberão ingressos e poderão distribuir para familiares, amigos e colegas.

Participação da Unifebe

A coordenadora do curso de Design de Moda da Unifebe, Jô Rosa, conta que a participação dos alunos foi feita através do projeto de extensão Composé. “Temos duas professoras que são mentoras deste projeto [Composé]. Então quando o convite chega para a gente, através do projeto de extensão, a gente repassa para os alunos de todo o curso. Os que trabalham na função de costureira se inscrevem e a partir disso começamos os estudos”, menciona.

Após a escolha do tema, os alunos elaboraram a própria cartela de cores com base nas cores que são tendências para o inverno. “A partir dessas cores, montamos as roupas, os croquis, os desenhos. E depois fomos às lojas, escolhemos os tecidos e os alunos produziram”.

A coordenadora também ressaltou a importância da profissão na região, que produz não só para o setor local, mas também exporta para diversas outras regiões.

Também estiveram presentes no evento de lançamento do 11º Desfile de Costureiras e Costureiros, a presidente do Sindivest, Onésia Adriana Liotto, e o supervisor de aprendizagem do Senai, Cleber Lanna.

