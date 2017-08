Tradicional desfile de aniversário comemora a diversidade em Brusque

Brusque comemorou 157 anos de fundação com o tradicional desfile, nesta sexta-feira, 4. Ao longo deste mais de um século e meio, a cidade especializou-se em ser hospitaleira e acolher bem gente de todos os cantos do país. Foi assim que o município teve um crescimento exponencial em sua população, que hoje já conta com mais de 125 mil pessoas.

Hoje, Brusque é diversa, e é fácil encontrar gente de vários estados. Muitos que adotaram a cidade como morada participaram do desfile, que, segundo a Polícia Militar, foi acompanhado por aproximadamente 3 mil pessoas.

É o caso de André Rodrigues, natural de São Caetano do Sul (SP), que foi, junto com a esposa Janete Rodrigues e a filha Rafaela, ver o filho Nicolas desfilar. Orgulhoso, o pai foi com a família acompanhar o desfile num grupo grande, igualmente formado por “brusquenses de coração”.

Faziam parte dele, também, Ricardo Mateus, de São Paulo (SP), Aline Munhoz, de Carazinho (RS), a jovem Gabriela Munhoz e a avó Maria Teresinha Schmitt, de Nova Trento. Eles foram assistir, além de Nicolas, Lucas Munhoz e Guilherme Teixeira, que também desfilaram na avenida. Descontraído, o grupo acompanhou atentamente a passagem dos blocos.

A apenas alguns metros de distância, do outro lado da avenida, estavam Andreia Ferreira, natural de Ibirama, no Alto Vale do Itajaí, e Marcos André Ramos, brusquense. O casal simboliza a Brusque dos anos 2000: formada por gente de todos os cantos que vieram para trabalhar no pujante município.

O casal foi acompanhar Bruno Ferreira Ramos desfilar pela escola Augusta Dutra de Souza, do bairro Limeira Baixa. “É legal vir, e ele já estavam esperando por isso há tempos”, diz Andreia sobre o filho. Gabriel e Bianca também acompanharam os pais.

Embora já acostumado às festividades de aniversário, Marcos não deixa de ir ao desfile na avenida Cônsul Carlos Renaux. “Se não tem desfile, não é o aniversário de Brusque”, comenta.

Quase em frente ao palanque das autoridades estavam Antônio Roque da Luz e Maria Espíndola, moradores do Aymoré, em Guabiruba. Maria é guabirubense, e Antônio é natural de Campos Novos, no Meio-Oeste.

A vinda dos dois para Brusque mostra a influência regional que a cidade tem. Embora more tão perto, Maria nunca tinha visto o desfile de perto. “É a minha primeira vez assistindo”, disse, entusiasmada.

Solenidade

Como já é rotineiro, o palanque de autoridades ficou cheio durante o desfile. Além do prefeito Jonas Paegle e do vice-prefeito Ari Vequi, estiveram presentes o presidente da Câmara de Vereadores, Jean Pirola, secretário municipais e estaduais – Carlos Chiodini, de Desenvolvimento Sustentável – e deputados da região.

O prefeito parabenizou a cidade pelos 157 anos e destacou o espírito do brusquense. Vequi e Pirola foram na mesma linha. Serafim Venzon também falou, assim como Rogério Mendonça, o Peninha, deputado federal.

Num discurso entusiasmado, o deputado anunciou que enviará para Brusque R$ 1 milhão em emendas parlamentares suas. Serão R$ 500 mil para a saúde, R$ 250 mil para a revitalização da praça Barão de Schneeburg e R$ 250 mil para obras de pavimentação.