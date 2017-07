Traficante de Brusque é condenado a cinco anos de prisão

O traficante Anderson Bertolini, conhecido como Dante ou Alemão, foi condenado a cinco anos e dez meses de prisão, em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas. O julgamento ocorreu na quinta-feira, 6, em Brusque. Não foi concedido a ele o direito de recorrer em liberdade.

Bertolini está detido na Unidade Prisional Avançada (UPA) desde o dia 8 de abril, quando foi preso em flagrante pela Polícia Militar, na rua Luiz Bertoldi, no bairro Limeira, onde reside e possui uma loja de móveis usados.

Os policiais faziam rondas pelo local quando viram um veículo em atitude suspeita. Na abordagem, encontraram com o motorista uma porção de droga. Ele informou aos militares que havia acabado de comprar de Dante e indicou o local.

A PM foi até o local e flagrou outro usuário saindo do estabelecimento. Ao entrarem na loja, os policiais flagraram Bertolini com drogas sobre a escrivaninha do escritório, sendo dois tabletes de maconha, além de duas facas, uma balança de precisão, sacolas de embalagem, uma lanterna e um rolo de papel filme.

Dentro da gaveta da escrivaninha, os policiais ainda encontraram mais dois tabletes de maconha e duas buchas de cocaína.

Nos fundos do imóvel ainda foram encontrados dentro de uma sacola plástica, quatro tabletes de maconha.

No total, foram apreendidos oito tabletes de maconha, que pesaram 2,566 quilos, e as porções de cocaína pesaram 12,2 gramas. Além disso, com Bertolini foi encontrado uma quantia de R$ 340 em espécie.