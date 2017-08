Traficante é preso com 500 gramas de maconha e caderno de controle do tráfico

Por volta das 22h desta segunda-feira, 7, policiais do Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) avistaram na rua Sete de Setembro, um veículo Parati, de cor verde, placas LYG 6311, de Brusque, que segundo informações de policiais do serviço preventivo, estava praticando o tráfico de drogas.

Assim que o motorista entrou na rua Tecelões de Lodz, ocorreu a abordagem e a revista no veículo, sendo localizado um tijolo de maconha que pesou 504 gramas, além de R$ 170 em espécie e um telefone celular. Na residência do suspeito a Polícia Militar localizou uma balança de precisão, três telefones celulares, uma bucha de cocaína, dois relógios e um aparelho de som original de um veículo Jetta.

Marcos Pereira, 28 anos, recebeu voz de prisão e para deixar ainda mais caracterizado o tráfico de drogas os policiais encontraram um caderno com anotações detalhadas sobre o tráfico de entorpecentes e que poderá ajudar a polícia no desdobramento das investigações. O preso admitiu que os aparelhos encontrados em sua residência foram trocados por drogas.

Pereira tinha sido abordado recentemente com droga, mas foi confeccionado um termo circunstanciado para ele responder como usuário de drogas. Desta vez, com as evidências encontradas, ele foi encaminhado para a delegacia de Polícia onde deverá ser autuado por tráfico de drogas.