Traficantes são presos com 108 gramas de cocaína, no Limoeiro

Um trabalho de investigação da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Brusque culminou com a prisão de dois acusados de tráfico. Anderson Voitexem Freitas, 31 anos, e Alexandre da Silva, 28, foram presos em flagrante com 108 gramas de cocaína e autuados pelo crime de tráfico de drogas.

Os policiais da DIC tiveram a informação de que Freitas estava em Florianópolis e que retornaria na manhã desta terça-feira, 18, a Brusque com drogas. Foi solicitado apoio ao Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT) de Brusque e abordado um veículo Peugeot 207, de cor preta, nas proximidades do Mineral Água Park, no bairro Limoeiro.

As investigações apontavam que Anderson estava traficando em Brusque há algum tempo. Denúncias anônimas ajudaram a polícia a fechar o cerco contra ele. Após concluído o processo na Delegacia de Polícia Civil, para onde foram levados, os dois serão encaminhados para a Unidade Prisional Avançada (UPA) de Brusque.