Tragédia familiar: homem morto a facadas e companheira são identificados em Presidente Getúlio

Foi identificado como sendo Amauri Luiz Jorge, de 51 anos, o homem morto a facadas pela companheira, Djeni de Souza, de 36 anos, em Presidente Getúlio. Após o homicídio, a mulher teria tentado matar os filhos e tirado a própria vida. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira, 12, por volta das 6h.

As crianças sofreram ferimentos, mas conseguiram fugir e pedir socorro. O caso ainda está sendo investigado.

Relembre o caso

Conforme a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para uma ocorrência de surto por volta das 6h. Porém, no local, um menino relatou que a mãe teria matado o padastro com uma faca e também teria tentado matar ele e a irmã. As crianças conseguiram fugir dos ataques e pediram socorro.

O menino, de 9 anos, sofreu um ferimento no pescoço e a menina, de 14 anos, tinha uma lesão na boca. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Presidente Getúlio foi acionado e atenderam os filhos da mulher no local.

Os policiais militares subiram até o apartamento da família e confirmaram os relatos. O corpo do homem, de 51 anos, estava em um dos quartos. Ele teria sofrido golpes de faca e já não apresentava sinais vitais.

Em outro cômodo do imóvel, estava o corpo da mulher de 36 anos. Ela tinha uma perfuração no tórax e, por conta do ferimento, morreu no local. A faca estava próxima ao corpo e a Polícia Militar determina que o ferimento teria sido autoinfligido.

O local foi isolado e as demais autoridades necessárias para o encerramento da ocorrência foram acionadas.

Como ajudar quem pensa em suicídio

O CVV (Centro de Valorização da Vida) oferece suporte emocional e preventivo para quem pensa em se suicidar. Você pode entrar em contato ligando gratuitamente para 188 ou acessando o site cvv.org.br/chat.

