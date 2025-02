Transformação do PA do Santa Terezinha em UPA é discutida em Brasília

Uma comitiva da Prefeitura de Brusque em Brasília discutiu, na semana passada, a transformação do Pronto Atendimento (PA) do bairro Santa Terezinha em Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A habilitação depende do governo federal, e foi tratada pela secretária de Saúde, Thayse Rosa, em reunião no Ministério da Saúde.

A UPA de Brusque havia sido contemplada há 15 anos, mas, em meio às trocas de prefeito e mudanças de políticas, houve a revogação do serviço. Em 2023, o PA foi inaugurado, mas a prefeitura pretende reverter a revogação e tornar o espaço uma UPA.

De acordo com a prefeitura, com a futura mudança, será possível oferecer serviços como raio-x, exames de imagem, entre outros. O Executivo afirma que Brusque e os outros 13 municípios do Médio Vale do Itajaí não contam com UPA em funcionamento.

“Essa realidade impacta diretamente no tempo de espera nos hospitais da região, tornando urgente a necessidade de um pronto atendimento estruturado, que atenda demandas específicas”, defende Thayse.

Durante a reunião no Ministério da Saúde, que contou com a presença de representantes jurídicos do ministério e da diretora do departamento de economia, foram discutidas duas frentes de atuação: a solicitação de uma nova habilitação da UPA do zero e a tentativa de revogação do pedido que “encerrou” a unidade.

Leia também:

1. Calor de fevereiro de 2025 é o maior registrado no mês nos últimos 11 anos em Brusque

2. Brusque vence o Concórdia de virada, com goleada e três gols de Guilherme Pira

3. Brusque lidera ranking estadual de capacidade em proteção e Defesa Civil

4. Polícia prende suspeito de matar homem a facadas após discussão em casa noturna de Brusque

5. TriVale Cap: Confira os moradores de Brusque premiados no sorteio

Assista agora mesmo!

Bar da Toca, no subsolo de restaurante, foi curioso point em Brusque no século 20: