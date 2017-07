Transformers: O Último Cavaleiro chega aos cinemas de Brusque

Os humanos estão em guerra com os Transformers, que precisam se esconder na medida do possível. Cade Yeager (Mark Wahlberg) é um de seus protetores, liderando um núcleo de resistência situado em um ferro-velho. É lá que conhece Izabella (Isabela Moner), uma garota de 15 anos que luta para proteger um pequeno robô defeituoso.

Paralelamente, Optimus Prime viaja pelo universo rumo a Cybertron, seu planeta-natal, de forma a entender o porquê dele ter sido destruído. Só que, na Terra, Megatron se prepara para um novo retorno, mais uma vez disposto a tornar os Decepticons os novos soberanos do planeta.

Até hoje, a franquia Transformers acumulou mais de US$ 1 bilhão ao redor do mundo.

Trata-se do filme mais caro da franquia, com orçamento em torno de US$ 260 milhões.

Em Brusque, o filme é exibido no Cine Gracher do shopping com sessões dubladas e em 3D às 15h, 18h e 21h. E tmbém no Cine Gracher da Havan com sessões legendadas às 21h.

