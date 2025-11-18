Trânsito caótico na rua Azambuja gera “efeito cascata” e secretário analisa como solucionar problema

A obra de macrodrenagem da avenida Primeiro de Maio, em Brusque, vem gerando trânsito caótico na região. A rua Azambuja se tornou opção para os motoristas, e também está congestionada. O secretário de Trânsito e Mobilidade, Emerson Andrade, entende que ocorre um “efeito cascata”.

Como os motoristas evitam o trânsito problemático na avenida Primeiro de Maio, optam pela rua Azambuja. Assim, consequentemente, dificulta o tráfego na rotatória da figueira e nas ruas Augusto Maluche e Pedro Werner.

Para mitigar os efeitos do congestionamento especificamente na Primeiro de Maio, Emerson diz que cobra dos fiscais da obra que a empresa deixe um canteiro de obras organizado. Com isso, veículos poderão transitar pela avenida com menos transtornos.

“Tenho cobrado da Secretaria de Infraestrutura para fiscalizar principalmente a forma em que a empresa tem deixado o canteiro de obras. Muitas vezes, dificulta a passagem dos veículos”, afirma.

Nova Beira Rio como opção

Segundo o secretário, muitos motoristas estão utilizando a rua Pedro Werner para acessar bairros do sul, como Dom Joaquim, Rio Branco e Zantão. Ele recomenda a nova avenida Beira Rio como um acesso alternativo adequado para evitar os transtornos na região da Primeiro de Maio.

Assista agora mesmo!

Como a caverna de Botuverá foi encontrada na década de 1950:

