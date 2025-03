Trânsito em Brusque bate recorde de acidentes em 2024, mas registra queda nos óbitos

Brusque registrou 4.583 acidentes de trânsito em 2024, o maior número desde 2019, superando o recorde anterior de 2021, com 4.129 registros.

Tecnicamente, os acidentes são classificados como sinistros de trânsito, definidos como “todo evento que resulte em dano ao veículo ou à sua carga, e/ou em lesões a pessoas e/ou animais, e que possa trazer dano material ou prejuízos ao trânsito, à via ou ao meio ambiente, em que pelo menos uma das partes está em movimento nas vias terrestres ou em áreas abertas ao público”.

Essa definição se deu pela ABNT, que substituiu o termo “acidente de trânsito” por “sinistro de trânsito”.

O Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS) reforça tal mudança, considerando que o termo “acidente de trânsito” pode sugerir que tais ocorrências são inevitáveis ou que não poderiam ser evitadas.

Apesar de ser o ano com o maior número de acidentes, 2024 também foi um dos anos com menos óbitos no trânsito, contabilizando 15 mortes. Nesse aspecto, o município ficou atrás apenas de 2021, que registrou 14 óbitos. Os dados são do Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina (Detran SC).

Divididos pelos meses do ano, outubro foi o período mais violento de 2024, com 456 sinistros registrados. O mês foi seguido por maio (434), julho (419) e novembro (409). Em 2023, os meses mais críticos foram novembro (421), dezembro (385), agosto (350) e maio (345). Maio e novembro se destacaram negativamente em ambos os anos.

Acidentes e letalidade no trânsito de Brusque

2019 – 3.385 sinistros e 21 óbitos;

2020 – 3.248 sinistros e 22 óbitos;

2021 – 4.129 sinistros e 14 óbitos;

2022 – 3.936 sinistros e 24 óbitos;

2023 – 4.008 sinistros e 21 óbitos;

2024 – 4.583 sinistros e 15 óbitos;

2025 – 497 sinistros e 3 óbitos (apenas janeiro e fevereiro).

Embora o período seja curto, janeiro de 2025 já se destaca como o pior dos últimos seis anos, com 325 sinistros registrados. O “janeiro mais próximo” foi o de 2022, com 302 acidentes.

Em relação aos óbitos, o período também é considerado o pior dos últimos anos, com 3 mortes registradas, número igual ao de janeiro de 2023.

Dados comparados

Somando os últimos sete anos, Brusque registrou 122 óbitos no trânsito. Desses, 17 ocorreram em outubro, 16 em novembro e 11 em setembro. Em 2024, o mês mais letal foi novembro, com 4 mortes.

Entre as 15 vítimas fatais de 2024, 13 eram homens, que também representam a maioria (81%) dos 121 óbitos identificados e registrados nos últimos 7 anos — apenas 22 eram mulheres.

Até fevereiro de 2025, as mulheres superam os homens em número de mortes, mas a tendência é que essa proporção mude ao longo do ano. A maior diferença entre os sexos das vítimas fatais foi registrada em 2020: dos 23 óbitos contabilizados, 21 eram homens.

Entre os sinistros de Brusque em 2024 com informações de GPS registradas, 231 ocorreram durante a madrugada, resultando em 3 mortes. No período da manhã, foram contabilizados 1.161 sinistros, com 2 óbitos. À noite, aconteceram 988 acidentes, com 7 mortes, enquanto a tarde foi o período com mais ocorrências: 1.490 sinistros, resultando em 3 óbitos.

Dias com mais sinistros registrados (2024)

Domingo (323 sinistros e 2 óbitos);

Segunda-feira (611 sinistros e 3 óbitos);

Terça-feira (578 sinistros e 2 óbitos);

Quarta-feira (563 sinistros e 3 óbitos);

Quinta-feira (598 sinistros e 2 óbitos);

Sexta-feira (632 sinistros e 1 óbito);

Sábado (565 sinistros e 2 óbitos).

Os carros se destacam entre os veículos mais envolvidos nos sinistros. Dos 4.583 acidentes registrados em 2024, pelo menos um carro esteve presente em 2.985 ocorrências — o que representa 65% dos casos. Desses, 4 resultaram em mortes.

A presença de bicicleta e motorhome, por outro lado, foi rara nos registros. A bicicleta apareceu em apenas um sinistro, ocorrido em 2020, enquanto o motorhome esteve envolvido em um acidente por ano, de 2019 a 2024.

Veículos que mais estão envolvidos em acidentes

Automóveis (2985 casos – 65% – 4 mortes registradas)

Motocicleta (801 casos – 17% – 9 mortes registradas)

Não informado (604 – 13% – 3 mortes registradas)

Caminhonete (505 casos – 11% – 1 morte registrada)

Caminhão/camioneta (334 casos – 12% – 3 mortes registradas)

Motoneta (242 casos – 5% – 1 morte registrada)

Utilitário (138 – 3% – sem mortes)

Ônibus (39 casos – 0,8% – 1 morte registrada)

Reboque/semirreboque (20 casos – 0,43% – sem mortes)

Micro-ônibus (17 casos – 0,37% – sem mortes)

Chassi/plataforma (2 casos – 0,04% – sem mortes)

Ciclomotor (2 casos – 0,04% – sem mortes)

Trator de rodas (2 casos – 0,04% – sem mortes)

