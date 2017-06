Trânsito em Guabiruba terá alterações neste sábado para desfile comemorativo

Neste sábado, 10, os motoristas de Guabiruba devem ficar atentos às alterações no trânsito no período das 7h às 11h30, por conta do desfile em comemoração aos 55 anos do município.

A rua Brusque ficará interditada a partir da rua Vereador Guilherme Gartner. Os usuários vindos de Brusque deverão acessar os bairros Aymoré e Pomerânia pela rua Guabiruba Sul e os que vierem do bairro São Pedro deverão acessar os bairros Aymoré e Pomerânia pela rua Independência, que tem saída na rua Carlos Kohler, no Loteamento 10 de Junho, ainda no bairro Centro. Para os demais bairros, o trânsito permanece normal.

A Gbtran e a Polícia Militar solicitam que os veículos estacionados no perímetro do desfile sejam retirados da via pública pelos proprietários até às 7h para que não atrapalhem o desfile.

A Prefeitura de Guabiruba lembra ainda que os usuários que tiverem a necessidade de acesso à Caixa Econômica Federal, neste sábado, no período matutino, terão como retorno à rua José Fischer e rua Brusque um pequeno trecho na contra mão, e que ao realizarem a manobra de retorno estarão isentos à infração de Trânsito daquela natureza e naquele período com orientações da Polícia Militar de Guabiruba.