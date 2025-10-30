Trânsito fica em meia pista na rua Padre Antônio Eising, em Brusque, neste sábado

A partir das 6h deste sábado, 1º, a rua Padre Antônio Eising, no bairro Azambuja, ficará em meia pista para a execução de serviços da Celesc, que realizará a substituição de postes e da rede elétrica em toda a extensão da via.

O trecho compreende o percurso entre a rua Carlos Ristow e as proximidades do Hospital Azambuja, onde oito equipes de trabalho estarão distribuídas em diferentes pontos, atuando de forma simultânea para acelerar o andamento da obra e reduzir os impactos no tráfego local.

Durante o período de intervenção, o trânsito que vem dos bairros Paquetá e Cedrinho em direção ao Centro será desviado pela rua Carlos Ristow, com acesso em seguida pela rua Florianópolis.

O desvio é necessário porque as equipes trabalharão em rede viva, isto é, com a fiação energizada, condição que representa risco à integridade física de condutores e pedestres.

A medida tem como objetivo prevenir acidentes e garantir a segurança tanto dos usuários da via quanto dos profissionais responsáveis pela execução dos serviços.

Leia também:

1. Brusquense preso no Paraguai cumpria condenação por estuprar as próprias netas em Guabiruba antes de fugir

2. Governo federal oferecerá cursos gratuitos para obtenção de CNH; entenda

3. Labirinto do parque municipal de Guabiruba será inaugurado neste sábado; estrutura é a maior do Sul do Brasil

4. GALERIA – Azambuja Mais inaugura nova unidade no Centro de Brusque

5. VÍDEO – Capotamento deixa seis pessoas gravemente feridas na BR-101, em Balneário Camboriú



Assista agora mesmo!

Quais foram as primeiras empresas têxteis da história de Guabiruba?:

