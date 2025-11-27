Trânsito fica em meia pista na rua Padre Antônio Eising no domingo

A partir das 6h de domingo, 30, a rua Padre Antônio Eising, no bairro Azambuja, ficará com o trânsito em meia pista para a execução de serviços da Celesc, que realizará a substituição de postes e da rede elétrica em toda a extensão da via.

O trecho compreende o percurso entre a rua Carlos Ristow e as proximidades do Hospital Azambuja, onde oito equipes de trabalho estarão distribuídas em diferentes pontos da via, atuando de forma simultânea para acelerar o andamento da obra e minimizar os impactos no tráfego local.

Durante o período de intervenção, o trânsito que vem dos bairros Paquetá e Cedrinho, em direção ao Centro, será desviado pela rua Carlos Ristow, com acesso em seguida pela rua Florianópolis.

Segundo a prefeitura, o desvio se faz necessário em razão de as equipes atuarem em rede viva, isto é, com a fiação energizada, condição que implica risco potencial à integridade física de condutores e pedestres.

A adoção da medida visa prevenir acidentes e assegurar condições adequadas de segurança tanto aos usuários da via quanto aos profissionais responsáveis pela execução dos serviços.

A previsão é que os trabalhos sejam concluídos e o trânsito totalmente liberado por volta do meio-dia.

