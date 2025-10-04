Trânsito ficará interditado durante a corrida Corra Por Elas em Brusque neste domingo; confira as mudanças

Neste domingo, 5, o trânsito de Brusque ficará interditado por causa da corrida Corra Por Elas. A interdição inicia na saída da Apae, na avenida Hugo Schlosser, segue em direção à Beira Rio, passando pela nova Beira Rio, nos fundos do IFSC, até a avenida Bepe Roza, na altura da passarela do Archer Stock. Os bloqueios começam às 5h e seguem até às 11h.

A comunidade é orientada a redobrar a atenção nas áreas próximas ao trajeto da corrida e, se possível, evitar circular pela região no horário do evento. O objetivo é garantir a segurança tanto dos participantes quanto dos condutores.

A corrida inicia às 7h e tem como propósito promover a saúde e a conscientização sobre a prevenção ao câncer, especialmente entre as mulheres.