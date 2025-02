Trânsito intenso em Brusque deve continuar por pelo menos mais uma semana

O trânsito deve continuar intenso em diversos pontos de Brusque, especialmente em direção à área central, por pelo menos mais uma semana. Segundo o secretário de Infraestrutura e vice-prefeito, Deco Batisti, nesta segunda-feira, 10, o fluxo de veículos deve se manter elevado até a conclusão das obras de recuperação da cabeceira da ponte Antônio Nicolau Maluche, conhecida como ponte do Maluche.



“O nosso trânsito não é ruim, mas, com a falta da ponte, ele piorou ainda mais. Então, nesse período sem a ponte, precisamos ter um pouco de paciência”, afirma Deco.

De acordo com ele, equipes da Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) estão nas ruas, com agentes atuando em sobreaviso. No entanto, a medida ainda não é suficiente para liberar o trânsito nos horários de pico. A Polícia Militar também auxilia na organização do tráfego.

A ponte do Maluche está totalmente interditada desde o fim de dezembro. Contudo, as obras devem ser finalizadas um mês antes do previsto. Deco espera que os trabalhos sejam concluídos no próximo domingo, 16. Ao longo da semana, o prazo poderá ser confirmado pelo Executivo.

“Estamos trabalhando contra o tempo para evitar mais transtornos. Enquanto isso, é importante que os motoristas tomem precauções, como sair mais cedo de casa. Para fazer um omelete, precisamos quebrar os ovos. Não podemos apenas tapar o sol com a peneira. O controle de trânsito da GTB ajuda a amenizar, mas não resolve totalmente a situação”, destaca.

Obras na ponte

Iniciadas em 26 de dezembro, as obras na ponte tinham prazo de três meses para conclusão, ou seja, até o fim de março. Os trabalhos incluem a remoção e construção de uma nova cabeceira, nas proximidades da Igreja Calvário, além da substituição dos gabiões.

Trechos com trânsito parado nesta segunda-feira

De acordo com o aplicativo Waze, por volta de 8h desta segunda-feira, 10, havia trechos de trânsito parado no Primeiro de Maio, Águas Claras, Azambuja, Rio Branco, Dom Joaquim e em diversos pontos no Centro, como na rua Hercílio Luz e a avenida Lauro Müller.

Águas Claras: rua Florianópolis

Azambuja: rua Azambuja

Rio Branco: rua Ernesto Bianchini

Dom Joaquim: rua do Cedro, travessa Lagoa Dourada

Primeiro de Maio: avenida Primeiro de Maio

Centro II: avenida Dom Joaquim, avenida Getúlio Vargas

Centro I: avenida Lauro Müller, rua Hercílio Luz, rua Rodrigues Alves

