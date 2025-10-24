Trânsito na margem esquerda da Beira Rio, em Brusque, será interditado nesta sexta-feira e sábado; veja horários

A margem esquerda da avenida Beira Rio, em Brusque, será temporariamente interditada na noite desta sexta-feira, 24, e sábado, 25, entre 19h e 5h. A medida é necessária para a execução de serviços de capina e limpeza da via, realizados pela equipe da Secretaria de Obras do município.

O bloqueio abrangerá o trecho entre a ponte do Trabalhador e a ponte João Libério Benvenutti, também conhecida como ponte Santos Dumont ou ponte da Bilú, no bairro Limoeiro — importante ligação entre o Centro e a região Norte de Brusque. Durante o período dos trabalhos, o trânsito será parcialmente interrompido.

Segundo a Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram), a execução dos serviços no período noturno visa minimizar os impactos no tráfego, aproveitando o menor fluxo de veículos para que as equipes possam atuar com mais eficiência e segurança.

“São ações necessárias para manter a boa conservação das vias e a visibilidade dos condutores, sobretudo em trechos com vegetação densa e margens próximas ao rio”, explica o secretário da Setram, Emerson Luiz Andrade.

A manutenção periódica das vias públicas é fundamental para preservar a drenagem, prevenir alagamentos e assegurar o conforto dos usuários. “A limpeza e a capina também contribuem para o aspecto urbano e para a segurança, já que evitam o acúmulo de resíduos e melhoram a sinalização horizontal, especialmente à noite”, complementa.

Durante o período da intervenção, a Setram recomenda que os motoristas utilizem rotas alternativas, evitem o trecho em obras e redobrem a atenção à sinalização.

