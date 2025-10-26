Trânsito na nova Beira Rio é liberado após fechamento da rotatória da Hugo Schlosser, em Brusque; veja imagens das alterações

A partir deste domingo, 26, o trânsito no bairro Jardim Maluche, em Brusque, passa por mudanças. A primeira rotatória da avenida Hugo Schlosser foi fechada e deixará de existir.

A alteração ocorre junto à liberação do novo trecho da Beira Rio, no sentido bairro Rio Branco, também inaugurado neste domingo.

A alteração no trânsito foi anunciada na quinta-feira, 23, pelos secretários Deco Batisti (Infraestrutura Estratégica e vice-prefeito), Emerson Andrade (Trânsito e Mobilidade) e Brunno Godoy (Relações Institucionais). Uma coletiva de imprensa foi realizada na prefeitura.

Mudança na prática

Como a primeira rotatória da avenida Hugo Schlosser (já fechada) será removida, os motoristas que vão do sentido Centro I à Beira Rio pelo Maluche precisarão acessar a rua Bartolomeu Pruner. Em seguida, terão que acessar à rua 25 de Agosto (fundos do IFC) e seguir reto em direção à Beira Rio.

Na prática, o trajeto irá aumentar para estes condutores, mas a aposta da prefeitura é na diminuição do congestionamento na região, pois a retirada da rotatória deve resultar em menos tempo parado no trânsito.

“Nós vamos tirar o ‘X’ que interrompe o fluxo do trânsito e, consequentemente, causa acidentes”, defende Emerson Andrade.

Além disso, a rua Olga Tereza Carvalho de Ramos Krieger (do colégio Cultura) passará a ser mão única sentido avenida Hugo Schlosser. Ou seja, a primeira entrada em direção ao Jardim Maluche será a rua Bartolomeu Pruner.

Nova Beira Rio entregue

A nova Beira Rio já está disponível para trânsito entre a Igreja Calvário (conexão com avenida Bepe Rosa, que terá uma rotatória) e a empresa Irmãos Hort, no Rio Branco. Deco Batisti garante a boa qualidade do asfalto.

“É uma obra com qualidade indiscutível”, celebra. “O objetivo era terminá-la em dezembro, mas estamos liberando para trânsito dois meses antes”, afirma.

A iluminação pública ainda não foi concluída e a nova Beira Rio é considerada canteiro de obras, mesmo com a liberação. Assim, a prefeitura pede atenção às normas de trânsito, para que não ocorram acidentes neste período de implantação da iluminação.

Veja mapa

Assista e veja como ficou a nova Beira Rio