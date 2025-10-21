Trânsito na nova Beira Rio, em Brusque, tem data para ser liberado; saiba quando

O trânsito na nova avenida Beira Rio, em Brusque, será liberado às 8h deste domingo, 26. Ao longo da semana, as equipes finalizam a sinalização da pista. Já a iluminação deve ser concluída até dezembro.

As informações foram confirmadas ao O Município pelo secretário de Infraestrutura e vice-prefeito, Deco Batisti.

“A iluminação foi feita por uma licitação à parte da obra da Beira Rio. O serviço será concluído ao longo do ano. A inauguração ocorrerá quando tudo estiver pronto”, afirma.

