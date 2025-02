Trânsito na ponte do Maluche deve ser liberado na próxima semana

O trânsito sobre a ponte Antônio Nicolau Maluche deve ser liberado até o final da próxima semana, em 20 ou 21 de fevereiro. A estrutura foi interditada em 26 de dezembro para reparo. A informação foi confirmada pelo prefeito de Brusque, André Vechi (PL), em entrevista ao jornal O Município.

Antes, o prazo para conclusão da obra era a metade de março. Os trabalhos foram adiantados e a recuperação da ponte deve ser entregue com aproximadamente um mês de antecedência.

Vechi explica que a estrutura já estará pronta no domingo, 16, mas ainda será necessário alguns dias interditada para garantir que não ocorram danos durante o tempo de cura do concreto.

“A parte estrutural da cabeceira estará pronta até domingo, mas ela será liberada na quinta ou sexta-feira para o tempo de cura do concreto da laje. Se não esperarmos o tempo de cura e colocarmos carga em cima, a chance da trepidação fazer o aço soltar e gerar uma fissura no futuro é grande”.

Ponte interditada

A ponte do Maluche, que liga a região do Centro e o Guarani ao bairro Jardim Maluche, precisou ser interditada e passar por revitalização para evitar risco de colapso. Desde então, foi registrada lentidão no trânsito.

