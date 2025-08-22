Trânsito na rotatória da figueira, em Brusque, passa por mudança a partir de sábado

O trânsito na região da rotatória da figueira, em Brusque, passará por mudanças, já relacionadas à obra de macrodrenagem da avenida Primeiro de Maio. As alterações vão valer a partir deste sábado, 23.

O objetivo da prefeitura é acostumar os motoristas para as mudanças no trânsito que serão causadas pela obra da Primeiro de Maio, que iniciam em 1º de setembro.

A partir deste sábado, a avenida Getúlio Vargas, no sentido figueira até Villa Schlosser, vai funcionar em mão única. Ou seja, serão três pistas em direção ao Centro.

A rua Gustavo Richard, em que está localizado o Restaurante Vô João do Paysandu, passará a ser mão inglesa.

Com a alteração nos sentidos da rua Gustavo Richard, será possível realizar um retorno da rua Augusto Maluche (da Kohler Joalheria e Ótica) para a rua Gustavo Richard, como era antigamente.

“Com as mudanças, vamos remover dois movimentos na rotatória da figueira. Como os motoristas irão utilizar mais a rua Azambuja durante a obra na Primeiro de Maio, a tendência é que a via fique mais sobrecarregada. Então, já vamos realizar esta alteração”, diz o prefeito de Brusque, André Vechi (PL).

