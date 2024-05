Trânsito nas avenidas Beira Rio permanecerá interrompido nesta segunda-feira e prefeito pede compreensão

O trânsito nas avenidas Bepe Roza, Arno Carlos Gracher e Governador Luiz Henrique da Silveira, conhecidas como Beira Rio, permanecerá interrompido nesta segunda-feira, 20, devido à cheia do rio Itajaí-Mirim, que colocou água sobre as pistas. O prefeito de Brusque, André Vechi (PL), pediu compreensão da população.

De acordo com o chefe do Executivo, a Secretaria de Obras iniciou a limpeza das avenidas neste domingo, 19, com o recuo do nível do Itajaí-Mirim, que chegou a atingir o pico de 7,58 metros. Ao todo, 15 máquinas da secretaria atuam na manutenção das avenidas.

“Já iniciamos o processo de limpeza da Beira Rio. Sabemos que o trânsito vai ficar complicado, principalmente nesta segunda-feira, em que estaremos com as duas avenidas (margens direita e esquerda) em fase de manutenção e limpeza. Pedimos compreensão”, afirma André Vechi, em vídeo divulgado no Instagram.

Especificamente na avenida Arno Carlos Gracher, o trânsito está bloqueado em dois pontos: no túnel da ponte Arthur Schlösser, conhecida como ponte do terminal, e na saída da rua Moritz Germano Hoffmann, em frente à Toyota.

Ainda conforme o prefeito, parte do trânsito da Beira Rio deve ser liberado na terça-feira, 21. Neste caso, ele se refere ao trecho entre a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e a Unifebe, na avenida Bepe Roza.

Economia de água

Alguns bairros e localidades de Brusque registram desabastecimento, situação comunicada com antecedência pelo Samae. O prefeito pede que a população economize água. Santa Luzia, Zantão, Ribeirão do Mafra e Volta Grande são as regiões mais afetadas.

“Pedimos que a população ajude a economizar água. Sempre quando chove muito, temos dificuldade na captação, tratamento e distribuição de água. Estamos dando suporte com caminhão-pipa. Na terça-feira já devemos ter toda a situação normalizada”, diz.

Vechi detalha ainda que sete residências foram atingidas pela cheia, em levantamento que ainda pode sofrer alteração. Ele afirma que todos os moradores foram comunicados com antecedência e que não há desabrigados. Um abrigo foi aberto, mas não houve procura.

Situação de emergência

Por fim, o prefeito detalha que nenhum morador ficou ferido. André Vechi vai assinar um decreto de situação de emergência. Ele justifica que a medida é tomada em decorrência da altura que o rio Itajaí-Mirim atingiu.

“Vamos decretar situação de emergência devido à altura do rio. É um dos maiores picos que já tivemos nos últimos anos. Não se compara com a enchente de 2023, mas foi um nível que nos trouxe um pouco de preocupação e gerou algum prejuízo na área de infraestrutura”, finaliza.

Leia os destaques da semana:

1. Brusque vai ajudar a recuperar Eldorado do Sul e Esteio, no RS, após tragédia no estado

2. “Cenário devastador”: voluntários de Brusque e região relatam desafios em meio à tragédia no RS

3. “Foi uma experiência muito forte”: morador de Brusque reencontra equipe do Samu que o salvou

4. Levantamento mostra quais partidos mais cresceram e diminuíram em número de filiados em Brusque

5. VÍDEO – Demanda antiga de Botuverá, terceira faixa da rodovia Pedro Merizio começa a ser construída

Assista agora mesmo!

Fiéis vão até Rondônia em busca de madeira para bancos de capela no Aymoré: