Trânsito no viaduto próximo ao Parque das Esculturas, em Brusque, será interditado para obras

O trânsito no viaduto próximo ao Parque das Esculturas, em Brusque, será interditado a partir da próxima segunda-feira, 12, para a realização de obras na alça de acesso à rua Valentin Maurici. Um novo muro de contenção será construído, o que exigirá a interdição total da via.

O prazo estimado para a execução da obra é de aproximadamente 60 dias. As intervenções terão início após a remoção de um poste de iluminação pública, necessária para a mobilização inicial do canteiro de obras.

Devido à proximidade das escavações com a faixa de trânsito, será necessária a alteração no fluxo de veículos durante o período das obras. Quem se desloca do Centro em direção ao bairro Nova Brasília não sofrerá alterações e seguirá utilizando a faixa já direcionada.

No sentido oposto, para quem trafega do bairro Nova Brasília em direção ao Centro, a faixa sobre o viaduto ficará totalmente interditada. Os motoristas deverão desviar pela via lateral do viaduto, pela rua Marcílio Dias, retornando à rodovia logo à frente.

Todas as mudanças serão devidamente sinalizadas. Além disso, agentes da Guarda de Trânsito de Brusque realizarão rondas periódicas no local.

