Brusque terá transporte coletivo gratuito aos domingos

Foto: Thiago Facchini/O Município

O transporte coletivo passa a ser gratuito aos domingos em Brusque. A medida deve entrar em vigor no dia 15 de fevereiro. O anúncio foi feito pelo prefeito André Vechi (PL) nesta terça-feira, 3.

Vechi abordou o assunto durante o evento em comemoração aos 59 anos do Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Brusque, Botuverá e Guabiruba (Sindilojas), no Bandeirante.

“O objetivo é incentivar as pessoas a sair de casa aos domingos, seja para visitar familiares e amigos ou levar os filhos a uma praça, passear”, afirma Vechi.

Além da gratuidade aos domingos, haverá redução na tarifa dos demais dias da semana. No carregamento prévio, o valor cai de R$ 4,70 para R$ 3,50. Já para o pagamento direto ao entrar no ônibus (embarcada), o preço passa de R$ 4,95 para R$ 4,70.

“O planejamento foi feito no ano passado e estamos com o orçamento preparado. Conversamos com o consórcio Nosso Brusque e iremos implantar a tarifa zero aos domingos”, afirma.

Em breve, a prefeitura vai abrir o edital para nova concessão do transporte coletivo. A licitação prevê a modernização da frota de veículos, que serão mais modernos. No entanto, a redução da tarifa e a gratuidade aos domingos ocorre independentemente da concessão.