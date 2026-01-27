Curso de autopropelido inicia nova turma em Brusque

Prefeitura de Brusque/Divulgação

A Escola Pública de Trânsito de Brusque iniciou, nesta segunda-feira, 26, a primeira turma de 2026 do curso de autorização para condução de equipamentos autopropelidos. A atividade reuniu mais de 40 alunos e foi realizada na Câmara de Vereadores.

A turma marca o início das formações do ano e apresenta um diferencial em relação às edições anteriores. Pela primeira vez, os alunos passam a utilizar o manual do autopropelido, material educativo desenvolvido pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram) para apoiar o processo de formação dos condutores.

Brusque foi o primeiro município do país a implantar um curso específico voltado à condução de equipamentos autopropelidos. Com o lançamento do manual, Brusque amplia as ferramentas educativas voltadas à micro mobilidade urbana, incorporando um material impresso ao conteúdo do curso.

O material foi desenvolvido para ampliar o acesso às informações abordadas durante o curso e permitir que o conteúdo continue sendo consultado após a formação. “O manual passa a ser um instrumento complementar ao curso, permitindo que os alunos tenham acesso permanente às orientações trabalhadas em sala”, comentou o secretário interino da Setram, Roberto Carlos Marques.

“A proposta é facilitar a compreensão das regras, dos deveres e das boas práticas relacionadas aos equipamentos autopropelidos e aos demais modais, contribuindo para uma circulação mais consciente no dia a dia”, afirmou Roberto.

Desenvolvido em 80 páginas e em formato de história em quadrinhos, o Manual do Autopropelido apresenta orientações baseadas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Foram produzidos mil exemplares no total.

O conteúdo aborda diferentes modais, como bicicletas, ciclomotores e equipamentos autopropelidos, com linguagem acessível e didática, além de informações sobre equipamentos obrigatórios, boas práticas de circulação e técnicas de direção defensiva.

Cada aluno matriculado receberá o material gratuitamente, com a finalidade de ampliar o acesso às informações e possibilitar a disseminação do conteúdo junto à comunidade.

"O material organiza as principais orientações trabalhadas ao longo do curso e facilita a compreensão dos temas abordados, especialmente para quem está tendo o primeiro contato com as regras relacionadas aos equipamentos autopropelidos”, comentou o servidor da Setram e instrutor do curso, Paulinho Sestrem.

“O manual também permite que o aluno revise o conteúdo fora da sala de aula e esclareça dúvidas no dia a dia”, complementou Sestrem.

O Manual do Autopropelido é dedicado à memória de Isabelly Sicsu, vítima fatal em uma ocorrência envolvendo equipamento autopropelido no município. A homenagem está registrada na publicação como forma de reforçar a importância da educação e da conscientização no trânsito.

A produção do material contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Brusque, da Polícia Militar e da Polícia Civil, integrando ações de educação, fiscalização e políticas públicas voltadas à mobilidade urbana.