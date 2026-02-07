Faixa da direita da avenida Dom Joaquim, em Brusque, é liberada a partir desta segunda-feira

Foto: João Henrique Krieger/Arquivo O Município

A partir desta segunda-feira, 9, estará liberada a faixa da direita da avenida Dom Joaquim, nas proximidades da rotatória da Figueira e do Supermercado Archer, permitindo que os veículos sigam em frente em direção à avenida Getúlio Vargas.

A alteração ocorre após a liberação parcial da avenida Primeiro de Maio e resulta de análises técnicas realizadas pela secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram).

Os levantamentos apontaram sobrecarga na faixa da esquerda da avenida Dom Joaquim, enquanto o fluxo com destino à rua Azambuja apresentou redução. Com isso, a faixa da direita volta a ser uma alternativa para melhor distribuir o tráfego e diminuir filas, sobretudo no trecho entre a região da Figueira e a rua Augusto Bauer.

A decisão considera o comportamento atual do tráfego e a necessidade de ajustes operacionais para melhorar a circulação no corredor.

“Com a redução do volume de veículos que acessam a rua Azambuja, identificamos a possibilidade de reativar a faixa da direita da avenida Dom Joaquim para seguir em frente em direção à avenida Getúlio Vargas”, afirma o secretário interino de Trânsito e Mobilidade, Roberto Carlos Marques.

“A mudança permite distribuir melhor o fluxo e reduzir as filas, especialmente nos horários de maior movimento. Toda a sinalização necessária será ajustada ainda no domingo à noite para que, na segunda-feira pela manhã, os motoristas já encontrem a nova configuração em funcionamento”, completa.

A Secretaria de Trânsito e Mobilidade orienta os condutores a redobrarem a atenção à sinalização horizontal e vertical instalada no local e a respeitarem as indicações durante o período de adaptação.