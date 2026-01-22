Saiba os principais motivos para guinchamentos de veículos em Brusque em 2025

Caso proprietário não regularize pendências, veículo vai à leilão | Foto: Freepik/Divulgação

Os guinchamentos em Brusque em 2025 representam menos de 1% dos veículos registrados no município que não estão licenciados. Ao longo do ano, foram apreendidos 234 veículos. Destes, 170 foram regularizados e liberados, enquanto 38 (16%) ainda permanecem aguardando regularização.

Entre os veículos guinchados estão carros, motos, caminhões e autopropelidos. Os principais motivos para o guinchamento são a falta de licenciamento, veículos em má conservação ou com equipamentos alterados, principalmente os escapamentos de motocicletas, e estacionamento em local proibido.

Para o secretário de Trânsito e Mobilidade, Emerson Andrade, o número de veículos guinchados não retrata a realidade das irregularidades no município. Atualmente, a frota de Brusque é de cerca de 130 mil veículos. Desse total, aproximadamente 40 mil não estão licenciados.

“Isso representa que, infelizmente, nós não conseguimos fazer uma fiscalização como gostaríamos. Temos uma deficiência na equipe técnica, com baixo efetivo. Então só atendemos em flagrante ou quando somos acionados”, diz.

Regularização e leilão

Em geral, a regularização do veículo ocorre de forma rápida. Quando o motivo do guinchamento está relacionado à documentação, basta o proprietário quitar os débitos junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina (Detran-SC), comparecer à secretaria e solicitar a liberação.

Com tudo regularizado, o proprietário ainda deverá pagar o guincho, além das despesas de remoção e estadia no pátio. “Às vezes o proprietário até pagou o licenciamento e o IPVA, mas tem pendências com multas no município. Então ele deve quitar esses débitos e emitir o novo certificado de registro e licenciamento”, explica o secretário.

Caso o proprietário não resolva a pendência em um período de dois meses, o veículo entra na fila do Detran-SC para leilão. Quando isso acontece, o proprietário é notificado. Atualmente, os 64 veículos que continuam no pátio permanecem no local porque seus proprietários não regularizaram a situação.

De acordo com a legislação de trânsito, o veículo pode ser removido quando o condutor comete infrações consideradas graves ou gravíssimas. Veja quais são: