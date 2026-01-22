Saiba os principais motivos para guinchamentos de veículos em Brusque em 2025
Secretário de Trânsito afirma que número não retrata a realidade das irregularidades no município
Os guinchamentos em Brusque em 2025 representam menos de 1% dos veículos registrados no município que não estão licenciados. Ao longo do ano, foram apreendidos 234 veículos. Destes, 170 foram regularizados e liberados, enquanto 38 (16%) ainda permanecem aguardando regularização.
Entre os veículos guinchados estão carros, motos, caminhões e autopropelidos. Os principais motivos para o guinchamento são a falta de licenciamento, veículos em má conservação ou com equipamentos alterados, principalmente os escapamentos de motocicletas, e estacionamento em local proibido.
Para o secretário de Trânsito e Mobilidade, Emerson Andrade, o número de veículos guinchados não retrata a realidade das irregularidades no município. Atualmente, a frota de Brusque é de cerca de 130 mil veículos. Desse total, aproximadamente 40 mil não estão licenciados.
“Isso representa que, infelizmente, nós não conseguimos fazer uma fiscalização como gostaríamos. Temos uma deficiência na equipe técnica, com baixo efetivo. Então só atendemos em flagrante ou quando somos acionados”, diz.
Regularização e leilão
Em geral, a regularização do veículo ocorre de forma rápida. Quando o motivo do guinchamento está relacionado à documentação, basta o proprietário quitar os débitos junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina (Detran-SC), comparecer à secretaria e solicitar a liberação.
Com tudo regularizado, o proprietário ainda deverá pagar o guincho, além das despesas de remoção e estadia no pátio. “Às vezes o proprietário até pagou o licenciamento e o IPVA, mas tem pendências com multas no município. Então ele deve quitar esses débitos e emitir o novo certificado de registro e licenciamento”, explica o secretário.
Caso o proprietário não resolva a pendência em um período de dois meses, o veículo entra na fila do Detran-SC para leilão. Quando isso acontece, o proprietário é notificado. Atualmente, os 64 veículos que continuam no pátio permanecem no local porque seus proprietários não regularizaram a situação.
De acordo com a legislação de trânsito, o veículo pode ser removido quando o condutor comete infrações consideradas graves ou gravíssimas. Veja quais são:
- Dirigir sem possuir CNH ou Permissão;
- Dirigir com a CNH ou a Permissão cassada ou suspensa;
- Dirigir com a CNH ou a Permissão em categoria diferente da exigida;
- Disputar corrida por emulação (“racha” em via pública);
- Participar de competição esportiva sem autorização;
- Utilizar o veículo para exibir manobra perigosa;
- Usar indevidamente aparelho de alarme;
- Transpor, sem autorização, bloqueio viário policial;
- Estar com o lacre da placa violado ou falsificado;
- Transportar passageiros em compartimento de carga;
- Utilizar dispositivo antirradar;
- Não portar autorização para conduzir escolares;
- Estar em desacordo com autorização especial para transitar com dimensões excedentes;
- Falsificar ou adulterar a CNH ou o CRV/CRLV;
- Não apresentar os documentos à autoridade;
- Retirar do local veículo retido para fiscalização;
- Bloquear a via com veículo;
- Trafegar sem uma das placas de identificação.