Lombadas, faixas elevadas e mais: o que foi feito para melhorar a segurança no trânsito de Brusque em 2025

Lombada instalada na rua Augusto Klapoth | Foto: João Henrique Krieger/O Município

A Secretaria de Trânsito e Mobilidade de Brusque (Setram) instalou três faixas elevadas em Brusque em 2025, sendo duas no bairro Águas Claras e uma no Centro. As ações tiveram como objetivo melhorar a segurança no trânsito do município.

Um dos locais foi a rua Augusto Klapoth, no trecho onde Eulina Maria Rudolfo Torresani, de 77 anos, morreu após ser atropelada por uma moto em junho do ano passado. Depois deste caso, a Setram registrou mais dois acidentes com vítimas no trecho.

Outro ponto foi a rua Santa Cruz, próximo a uma praça, local com intensa movimentação de crianças e idosos. Por fim, o último ponto é próximo ao Pavilhão da Fenarreco.

Critérios para instalação

O secretário de Trânsito, Emerson Andrade, explica que a responsabilidade pela instalação de uma lombada é da Secretaria de Obras. Porém, antes disso, a Setram realiza uma avaliação no local com alguns critérios base.

A lombada não deverá ser instalada em locais sem iluminação, em rua onde há faixa exclusiva para ônibus ou duas ou mais faixas para veículos.

Além disso, ela não é instalada em vias rurais, onde não há asfalto. Nesses casos, se a rua for pavimentada, a Setram pode avaliar a necessidade. Outros aspectos são o alto índice de acidentes ou o Volume Médio Diário (VMD) de veículos.

Tachões também foram instalados em Brusque no ano passado | Foto: João Henrique Krieger/O Município

“O principal ponto é que a lombada não pode ser um dispositivo isolado. Deve haver um conjunto de outras medidas, como elemento de moderação de tráfego, que garantam que os veículos se aproximem numa velocidade segura da travessia, como controle da velocidade por equipamentos, alterações geométricas e a diminuição da largura da via”, explica.

As lombadas devem ter 1,5 metros de comprimento e entre 0,8 m a 0,10 de altura. A estrutura só pode ser implantada onde há a necessidade de limitar a velocidade em 30 km/h. Os critérios seguem o Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Conforme o secretário, a Setram lida com uma grande demanda para instalação de lombadas e, muitas vezes, alguns requisitos inviabilizam a implantação, mesmo que necessária.

No caso da rua Augusto Klapoth, o critério foi o número de acidentes na via e a quantidade de veículos. Já na rua Santa Cruz, a quantidade de pessoas que transitam pelo local em função da praça. E, por fim, próximo ao Pavilhão da Fenarreco, o critério foi pelo local ser um polo gerador de pessoas.

Lombadas geram críticas de moradores em certos casos. Foto: João Henrique Krieger/O Município

“Existem pontos negativos quando instalamos lombadas. Às vezes o estabelecimento comercial quer a estrutura, mas o morador que fica 24 horas por dia no local, não. Ele reclama que os veículos aceleram muito forte ao passar pela lombada, como foi o caso da Augusto Klapoth”.

Em outros locais, a Secretaria realizou pintura, revitalização e implantação de novos dispositivos. Confira as ações:

104 faixas de pedestres, reforçando a prioridade ao deslocamento a pé;

24 áreas de Yellow Box, contribuindo para a organização de cruzamentos;

130 tachões e 50 tachinhas, aplicados em pontos estratégicos para orientação e canalização do tráfego.

Controladores de velocidade para 2026

Com objetivo de aumentar a segurança no trânsito, a Secretaria realizou um estudo técnico para implantar controladores de velocidade em 71 pontos do município. Os equipamentos servem tanto para fiscalizar a velocidade quanto para evitar acidentes, ao forçar o condutor a reduzir a velocidade.

“O controlador tem um efeito rebote. Cerca de 400 metros antes, o motorista já tem que diminuir a velocidade. Se ele não fizer isso, será autuado. Os cruzamentos centrais do município devem receber esses equipamentos. A ideia é substituir a lombada pelo equipamento”, diz.

Com o estudo em mãos, a equipa técnica da Secretaria irá analisar os locais para instalação dos equipamentos para aval do executivo. Eles farão parte do programa Brusque Mias Inteligente, em parceria com a Secretaria Municipal de Administração e Gestão Estratégica (SAGE).

Setram inclui revitalização e pintura das faixas de pedestres na programação | Foto: João Henrique Krieger/O Município