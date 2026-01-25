Moradores relatam motoristas trafegando de forma perigosa em trecho bloqueado da nova Beira Rio, em Brusque

Foto: Especial/O Município

Moradores que caminham diariamente pelo novo trecho da avenida Beira Rio, em Brusque, relatam situações de risco antes da liberação oficial da via.

Segundo denúncias encaminhadas à reportagem, veículos têm circulado em alta velocidade mesmo com o acesso proibido, colocando em perigo pedestres e ciclistas que passam pelo local.

Uma moradora afirma que precisa atravessar o trecho a pé todos os dias para ir ao trabalho e diz sentir medo constante.

“Sem a liberação já era um caos, imagina agora. Os carros e caminhões passam muito rápido e não ligam para quem está a pé ou de bicicleta. O mínimo era uma faixa de pedestres e uma placa para não 'correr' nessa rua”, relata.

Outro morador conta que viu um caminhão contêiner passando em alta velocidade, na contramão, e chegou a derrubar um cone de sinalização que estava na pista. “Foi muito perto. É perigoso de verdade”, descreve.

Prefeitura se manifesta

À reportagem, o vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti (PL), confirmou que o trecho ainda não está liberado para o tráfego e afirmou que parte do problema ocorre porque motoristas retiram, de forma irregular, os bloqueios instalados pela prefeitura.

“O pessoal tira o bloqueio e passa sem autorização. Já fechamos e eles tiram as barricadas. Tem barricadas e placas, e mesmo assim não respeitam”, afirmou.

As notícias chegam antes para quem está no grupo de WhatsApp do jornal Toque aqui e entre

Deco informou que, a partir de segunda-feira, 26, devem começar as instalações das placas de trânsito no local, o que, segundo ele, já tende a restringir o acesso à via.

“O trabalho por si só já irá restringir a passagem, mas vou pedir para reforçarem as sinalizações”, disse.

Abertura oficial

O vice-prefeito anunciou que o lote 2 da ampliação da Beira Rio será liberado para o trânsito no dia 31 de janeiro.

A liberação será marcada por um passeio de moto pela cidade, com início às 10h30, em frente à Prefeitura de Brusque, no Centro I.

O trajeto passará por pontos turísticos do município e terminará na nova Beira Rio, onde estão previstas apresentações e o ato oficial de liberação do trânsito.

O trecho corresponde à continuidade da avenida Ernesto Werner e vai da empresa Irmãos Hort até a ponte José Germano Schaefer (Pilolo), no bairro Rio Branco.