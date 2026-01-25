Moradores relatam motoristas trafegando de forma perigosa em trecho bloqueado da nova Beira Rio, em Brusque
Vice-prefeito prometeu reforço na sinalização
Moradores que caminham diariamente pelo novo trecho da avenida Beira Rio, em Brusque, relatam situações de risco antes da liberação oficial da via.
Segundo denúncias encaminhadas à reportagem, veículos têm circulado em alta velocidade mesmo com o acesso proibido, colocando em perigo pedestres e ciclistas que passam pelo local.
Uma moradora afirma que precisa atravessar o trecho a pé todos os dias para ir ao trabalho e diz sentir medo constante.
“Sem a liberação já era um caos, imagina agora. Os carros e caminhões passam muito rápido e não ligam para quem está a pé ou de bicicleta. O mínimo era uma faixa de pedestres e uma placa para não 'correr' nessa rua”, relata.
Outro morador conta que viu um caminhão contêiner passando em alta velocidade, na contramão, e chegou a derrubar um cone de sinalização que estava na pista. “Foi muito perto. É perigoso de verdade”, descreve.
Prefeitura se manifesta
À reportagem, o vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti (PL), confirmou que o trecho ainda não está liberado para o tráfego e afirmou que parte do problema ocorre porque motoristas retiram, de forma irregular, os bloqueios instalados pela prefeitura.
“O pessoal tira o bloqueio e passa sem autorização. Já fechamos e eles tiram as barricadas. Tem barricadas e placas, e mesmo assim não respeitam”, afirmou.
Deco informou que, a partir de segunda-feira, 26, devem começar as instalações das placas de trânsito no local, o que, segundo ele, já tende a restringir o acesso à via.
“O trabalho por si só já irá restringir a passagem, mas vou pedir para reforçarem as sinalizações”, disse.
Abertura oficial
O vice-prefeito anunciou que o lote 2 da ampliação da Beira Rio será liberado para o trânsito no dia 31 de janeiro.
A liberação será marcada por um passeio de moto pela cidade, com início às 10h30, em frente à Prefeitura de Brusque, no Centro I.
O trajeto passará por pontos turísticos do município e terminará na nova Beira Rio, onde estão previstas apresentações e o ato oficial de liberação do trânsito.
O trecho corresponde à continuidade da avenida Ernesto Werner e vai da empresa Irmãos Hort até a ponte José Germano Schaefer (Pilolo), no bairro Rio Branco.