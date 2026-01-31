Ir para o conteúdo

Motociata com mais de 500 veículos marca abertura do lote 2 da Beira Rio, em Brusque

Evento aconteceu na manhã deste sábado, 31

Mariana Beuting
@marassati.imagens.aereas

Uma motociata marcou a abertura do lote 2 da Beira Rio na manhã deste sábado, 31, com mais de 500 veículos participando. O grupo saiu da praça Sesquicentenário, em frente à Prefeitura de Brusque, e partiu com destino à ponte do Pilolo.

O evento aconteceu em parceria entre a Prefeitura de Brusque e o Brusque Custom Day. No trajeto de 22 km, uma parada foi feita em frente a empresa Irmãos Hort, onde se inicia o lote 2, para liberar oficialmente o trânsito no local.

“Essa é uma obra extremamente muito importante, tanto em vista da mobilidade, mas sobretudo do ponto de vista de efeito de canal extravasor nas situações de cheias. Nós percebemos, em 2023, o quanto a margem esquerda ajudou se comparar com os anos em que não havia margem esquerda”, compartilhou o prefeito de Brusque, André Vechi.

André destacou que ainda faltam detalhes, como a iluminação completa, para o trecho ser oficialmente inaugurado, mas a pista já foi liberada em ótimas condições para benefício da população.

“Nós chamamos a população, os motociclistas, para fazer essa liberação e o pessoal abraçou. Temos gente de Itajaí, Navegantes e, claro, o grupo de Brusque que abraçou a causa”, disse o vice-prefeito, Deco Batisti, responsável pelo convite junto ao Brusque Custom Day.

Segundo o presidente da Associação Brusque Custom Day, Arthur Fischer, o propósito dos encontros do grupo é quebrar o preconceito que se tem com o motociclista e proporcionar um evento de respeito.

WhatsApp

As notícias chegam antes para quem está no grupo de WhatsApp do jornal

Toque aqui e entre

“Nosso rolê é pra quem tem moto, quem quer rodar e aproveitar com a família, sempre com muito respeito”, disse Arthur.

Ao final do trajeto, o público pôde aproveitar food trucks com comidas e bebidas, música ao vivo e brincadeiras recreativas para as crianças, na ponte do Pilolo. A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) também esteve no evento, auxiliando no trajeto.

Mariana Beuting
Mariana Beuting
Mariana Beuting
Mariana Beuting
Mariana Beuting
Mariana Beuting
Mariana Beuting
Mariana Beuting
Mariana Beuting
Mariana Beuting
@marassati.imagens.aereas
@marassati.imagens.aereas