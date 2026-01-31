@marassati.imagens.aereas

Uma motociata marcou a abertura do lote 2 da Beira Rio na manhã deste sábado, 31, com mais de 500 veículos participando. O grupo saiu da praça Sesquicentenário, em frente à Prefeitura de Brusque, e partiu com destino à ponte do Pilolo.

O evento aconteceu em parceria entre a Prefeitura de Brusque e o Brusque Custom Day. No trajeto de 22 km, uma parada foi feita em frente a empresa Irmãos Hort, onde se inicia o lote 2, para liberar oficialmente o trânsito no local.

“Essa é uma obra extremamente muito importante, tanto em vista da mobilidade, mas sobretudo do ponto de vista de efeito de canal extravasor nas situações de cheias. Nós percebemos, em 2023, o quanto a margem esquerda ajudou se comparar com os anos em que não havia margem esquerda”, compartilhou o prefeito de Brusque, André Vechi.

André destacou que ainda faltam detalhes, como a iluminação completa, para o trecho ser oficialmente inaugurado, mas a pista já foi liberada em ótimas condições para benefício da população.

“Nós chamamos a população, os motociclistas, para fazer essa liberação e o pessoal abraçou. Temos gente de Itajaí, Navegantes e, claro, o grupo de Brusque que abraçou a causa”, disse o vice-prefeito, Deco Batisti, responsável pelo convite junto ao Brusque Custom Day.

Segundo o presidente da Associação Brusque Custom Day, Arthur Fischer, o propósito dos encontros do grupo é quebrar o preconceito que se tem com o motociclista e proporcionar um evento de respeito.

“Nosso rolê é pra quem tem moto, quem quer rodar e aproveitar com a família, sempre com muito respeito”, disse Arthur.

Ao final do trajeto, o público pôde aproveitar food trucks com comidas e bebidas, música ao vivo e brincadeiras recreativas para as crianças, na ponte do Pilolo. A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) também esteve no evento, auxiliando no trajeto.